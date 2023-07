EA Sports UFC 5 sta arrivando: ecco il mese di presentazione - Aggiornata

Aggiornamento dell'8 luglio, ore 18:15 - A stretto giro di posta dai leak di PSGameSize arriva la conferma ufficiale di Electronic Arts: EA Sports UFC 5, il nuovo capitolo della serie sulle arti marziali miste, verrà presentato ufficialmente nel mese di settembre. Segue notizia originale.

I fan delle esperienze su licenza Ultimate Fighting Championship si preparino al grande annuncio del prossimo capitolo della serie videoludica. Stando a un leak condiviso dai curatori dell'ormai noto profilo social di PlayStationGameSize, EA si starebbe infatti preparando per il reveal ufficiale di UFC 5.



Alle precedenti anticipazioni di Tom Henderson sullo sviluppo di EA Sports UFC 5 prima di Fight Night s'aggiungono quindi le indiscrezioni condivise dai gestori del profilo Twitter specializzatosi nel datamining del PlayStation Store.

In base alle voci di corridoio raccolte dai curatori del portale di PSGameSize, il publisher statunitense dovrebbe presentare EA Sports UFC 5 a settembre. La finestra temporale indicata dalle 'gole profonde' suggerisce un lancio entro fine anno, o al più tardi nei primi mesi del 2024, su console PlayStation e Xbox (non sappiamo se solo su PS5 e Xbox Series X|S o anche su PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PC).

In attesa di ulteriori anticipazioni o di un chiarimento da parte di Electronic Arts, vi ricordiamo che UFC 4 rientra nell'elenco dei migliori giochi a meno di 10 euro con le Offerte estive del PlayStation Store, insieme a titoli come A Way Out, tutti i capitoli della serie post-apocalittica di Metro e lo spin-off musicale di Persona 3 Dancing in Moonlight.