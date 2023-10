EA Sports UFC 5: il nuovo video 'colpisce nel segno' con il focus sulle modalità

Dopo le botte da orbi dell'ultimo video gameplay di EA Sports UFC 5, i ragazzi di EA Vancouver confezionano un nuovo filmato di approfondimento che ci riporta sull'ottagono per mostrarci le modalità principali del picchiaduro simulativo in procinto di approdare su PS5 e Xbox Series X|S.

A poche settimane dalla commercializzazione del nuovo videogioco su licenza ufficiale della Ultimate Fighting Championship, la sussidiaria canadese di Electronic Arts offre agli appassionati della serie l'opportunità di sfogliare l'elenco delle modalità accessibili sin dal day one.

Oltre all'immancabile Carriera, e alla sua esperienza immersiva che consente ai giocatori di ripercorrere le gesta del proprio atleta digitale e la sua ascesa al successo, EA Sports UFC 5 darà accesso alle sfide della UFC Fight Week associate alla creazione e alla gestione di apposite Carte UFC PPV. Spazio poi ai combattimenti della Fight Week Challenge settimanale, con tante opzioni per customizzare il proprio alter-ego e ottenere oggetti cosmetici, personalizzazioni per l'avatar ed emote.

Di particolare interesse è poi il lavoro svolto da EA Vancouver nella Carriera Online, una modalità autonoma che andrà ad appoggiarsi a un sistema di matchmaking basato sulle abilità per garantire delle sfide congrue al proprio livello di esperienza, ma con la possibilità di progredire in ogni Divisione completando apposite sfide e acquisendo abilità. Come da tradizione per la serie, nella modalità Fight Now sarà possibile organizzare 'partite veloci' sia da soli che in compagnia dei propri amici, selezionando numerosi parametri e variando le impostazioni delle regole. Tutto questo, e molto altro, sarà disponibile dal 27 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: gli abbonati a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a una prova di 10 ore a partire dal 24 ottobre.

Per un ulteriore approfondimento su grafica, gameplay e contenuti della nuova esperienza picchiaduro simulativa di Electronic Arts, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere questa nostra anteprima su EA Sports UFC 5 e la ricerca del realismo estremo.