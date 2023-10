EA Sports WRC tra fango e piste sterrate: Codemasters ci porta a scuola di Rally

Dopo il primo sguardo ai ricchi contenuti di EA Sports WRC, Codemasters ed Electronic Arts si preparano all'uscita dell'atteso videogioco di guida confezionando un trailer che sintetizza l'offerta ludica di questa nuova esperienza di rally.

La prima esperienza interattiva sfornata dalle esperte fucine digitali dei Codies sfruttando la licenza WRC ottenuta da EA fino al 2027 promette di essere quantomai profonda e stratificata, merito dell'impegno profuso dagli sviluppatori inglesi nella trasposizione digitale di oltre 200 tappe di rally su cui sfrecciare alla guida di 78 auto del mondo reale.

Per quanto concerne le meccaniche di gameplay, tra le innovazioni introdotte da Codemasters è davvero impossibile non citare il Dynamic Handling System deputato a gestire il modello di guida per renderlo più autentico e, appunto, dinamico. Spazio poi alle modalità di EA Sports WRC e all'ampio ventaglio di opzioni e funzionalità accessibili sia in singolo che in multiplayer, dalle tappe itineranti della Carriera alle sfide delle Creazioni e dei Momenti, per tacere delle gare competitive online.

Il lancio di EA Sports WRC è previsto per il 3 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di EA Sports WRC e l'amore per i giochi di rally rinnovato da Codemasters.