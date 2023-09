EA Sports WRC: location e tutte le auto, primo sguardo al nuovo gioco di Rally

EA Sports WRC promette di essere l’esperienza simulativa del rally più fedele mai realizzata. Il titolo ci è stato mostrato nel corso di un evento a porte chiuse in compagnia di due sviluppatori di Codemasters, Ross Gowing (Senior Producer in Codemasters) e Jon Armstrong (Game Designer in Codemasters e vero Pilota di Rally).

In attesa di raccontarvi più approfonditamente tutto quello che abbiamo visto, possiamo intanto già darvi alcune notizie e informazioni riguardo gli intenti di EA e i contenuti di base presenti al lancio, le location e le auto proposte.

Obiettivo: la simulazione perfetta

EA Sports WRC esce il 3 novembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic, Origin), con tanto di copertine personalizzate e diverse per ciascuna delle versioni. Tra fango e neve, ghiaia e drift ad alta velocità,per riprodurre con fedeltà 1:1 l’esperienza di guidare un bolide da Rally."WRC è la nostra visione del Rally, con tutti i migliori piloti, copiloti e le macchine migliori sui più impervi terreni del pianeta." hanno infatti dichiarato gli sviluppatori in apertura dell’evento.

Il Senior Producer Ross Gowing ha illustrato tramite parole chiave un progetto che vuole essere anzitutto “autentico”; quindi, che vuole riflettere il vero mondo del WRC in modi mai sperimentati prima in un videogioco. Per questo EA Sports WRC è pensato per essere anche “live”, cioè aggiornato praticamente in tempo reale seguendo gli sviluppi dello scenario competitivo del Rally mondiale. Allo scopo, Codemasters ha ottenuto una licenza ufficiale del World Championship Rally e sono perciò stati inseriti in WRC tutti i maggiori marchi, le scuderie, i piloti e le Crew reali. Per non tradire la totale fedeltà al vero anche tutte le location e le auto del campionato sono state trasposte con grandissima dovizia di particolari. Solo così il progetto poteva essere davvero “immersivo”: negli intenti degli sviluppatori i giocatori si dovranno sentire come veri piloti in vere auto, ovviamente senza mai lasciare il proprio divano.

Nuove location e classi di automobili

: Portogallo, Sardegna, Kenya, Monte Carlo, Svezia, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia e Messico. Altre piste sono in lavorazione e verranno rilasciate tramite aggiornamenti gratuiti, seguendo gli sviluppi delle gare ufficiali della stagione del vero WRC. Ce ne sono state svelate solo alcune: Giappone, Cile, Oceania, Penisola Iberica, Scandinavia e i più generici “Pacifico”, “Mediterraneo” e “Europa Centrale”.Ciascuna consiste in ben 35 km di tracciato unico per quell’ambientazione, disegnati a partire da riprese satellitari e sopralluoghi in loco., per influenzare la guidabilità delle auto e il feeling al volante. Dal clima, condizioni meteo come pioggia o neve incluse, al tipo di pavimentazione, fino agli elementi meno ludici e più folkloristici come la vegetazione e i panorami.

Vi potremo parlare meglio del parco auto solo tra un po’, ma intanto sappiate che non mancherà di soddisfare i fanatici del Rally. Tra le macchine proposte non potevano mancare i 10 veicoli ufficiali accettati per la stagione del Campionato Mondiale 2024, divise nelle categorie WRC e WRC2/JWRC e disponibili a tutte le 50 “Crew” in competizione. In più, saranno anche presenti 68 macchine definite “storiche” più o meno recenti delle seguenti categorie: World Rally Car 2017-2021 e 1997-2011, R5/Rally, R2/Rally 4, F2 Kit Car, Group A, NR4/R4, Super 1600/200, e le più vecchie H1 FWD (1960), H2 RWD (1970), Hr FWD (1980), H3 RWD (1970-1980), Group B RWD (1980) e Group B 4WD (1980).

EA Sports WRC ha grandi ambizioni e un team di tutto rispetto alle spalle. Non vediamo l’ora di potervi dire qualcosa di più a breve, riguardo un’esperienza che già solo contenutisticamente pare essere a fuoco e più che degna dei suoi predecessori della serie DIRT. Tra quindici (e più) location disegnate per essere identiche a quelle reali, condizioni meteo, tipi di pavimentazione che influiscono sulla guida e tantissimi veicoli a disposizione, possiamo dire che la prima marcia è ufficialmente ingranata.