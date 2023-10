EA Sports WRC sfreccia sullo sterrato in 10 minuti di gameplay

Dopo averci già dato un assaggio di modalità, gameplay e funzionalità di EA Sports WRC, Electronic Arts e Codemasters tornano a mostrare in azione la simulazione di corse su sterrato in arrivo a novembre su PC e console.

Quello che potete gustarvi in cima alla notizia è un filmato con 10 minuti di gameplay senza interruzioni tratto da EA Sports WRC, il primo capitolo della serie motoristica curata da Codemasters. Il video consente di dare uno sguardo più approfondito all'aspetto grafico della produzione, al modello di guida in stile rally, alle diverse telecamere che potremo selezionare in pista, e altro ancora.

Dopo aver ottenuto il consenso degli appassionati di rally e delle gare su quattro ruote con la serie di DiRT, Codemasters, sotto l'egida di Electronic Arts, ha ottenuto per la prima volta la licenza della FIA World Rally Championship, per quello che viene presentato come "il più grande gioco di rally di sempre". Il team di Codemasters ha già presentato nuove location e tutte le auto incluse in EA Sports WRC.

All'arrivo del gioco non manca ormai molto, essendo il debutto fissato al 3 novembre su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Steam Deck. In attesa di indossare i guanti e metterci al volante, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di EA Sports WRC per ulteriori approfondimenti.