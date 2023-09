EA Sports WRC in video: uno sguardo sotto al cofano tra modalità, gameplay e funzionalità

Dopo averci offerto un primo sguardo al nuovo gioco di rally EA Sports WRC, i ragazzi di Codemasters alzano nuovamente il sipario sul loro prossimo simulatore automobilistico confezionando un interessante video Deep Dive che descrive con dovizia di particolari le modalità, le funzionalità e le dinamiche di gameplay.

Grazie alla licenza WRC ottenuta da Electronic Arts fino al 2027, gli sviluppatori inglesi promettono di apportare tutta una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni partendo proprio da EA Sports WRC, un'esperienza di rally che punta al realismo, alla personalizzazione e all'inclusività.

Nel Deep Dive datoci in pasto dai Codies, la filosofia che muove da sempre la software house britannica si riflette nell'ampio ventaglio di modalità accessibili sin dal lancio: gli appassionati di rally e di racing game simulativi potranno tentare la scalata alle classifiche mondiali seguendo le tappe itineranti della Carriera e spezzare il ritmo delle sfide della campagna principale con le modalità Creazione e Momenti.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video approfondimento sulle funzionalità e sulle modalità principali di EA Sports WRC, non prima però di ricordarvi che il nuovo racing game di Electronic Arts è atteso al lancio per il 3 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.