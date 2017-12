EA sta ancora cercando di vendere i diritti per la trasmissione della FIFA eWorld Cup

A ottobre, se lo ricordate, Electronic Arts e FIFA hanno annunciato una forte partnership per creare l'equivalente virtuale della Coppa del Mondo

La FIFA Interactive World Cup (FIWC) è stata rinominata FIFA eWorld Cup, e la sua prima edizione si terrà nell'agosto del prossimo anno, con 32 giocatori in gara. I sei tornei che compongono il FIFA 18 Global Series Qualifier decideranno i 128 giocatori (64 su PlayStation 4 e 64 su Xbox One) che si qualificheranno per i Playoff della serie che si disputeranno a giugno. Da quel momento, solo 32 giocatori staccheranno i biglietti per la fase finale del torneo, che si terrà ad agosto.

La scorsa edizione della FIWC si è tenuta a Londra il 16-18 agosto 2017 e ha distribuito circa 268.000 dollari totali, con il vincitore finale Spencer "HugeGorilla" Ealing che si è portato a casa ben 200.000 dollari.

I tornei di qualificazione per il nuovo anno sono già iniziati e EA Sport sta ancora cercando di vendere i diritti di trasmissione del torneo. Lo scorso anno la FIWC fu trasmessa su Twitch, generando poco più di 137.200 ore di visualizzazioni totali. Tale risultato, però, non riesce a tenere il confronto con quelli dei principali titoli di esport. Intorno allo stesso periodo, infatti, il qualifier di Counter-Strike per ESL One di New York 2017 ammontava a 775.000 ore e la EU LCS di League of Legends poteva contare su oltre 930.000 ore totali.

Alla FIFA e a EA Sport, quindi, non resta che guardare altrove per vendere i diritti di trasmissione della eWorld Cup. Speriamo si giunga presto a un accordo (magari con ESPN e Disney?), perché ci piacerebbe poter godere di questo grande spettacolo.