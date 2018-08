EA sta per chiudere i server della modalità FUT Champions di FIFA 18

Nelle ultime ore è arrivata, direttamente da Electronic Arts, la notizia della chiusura dei server della modalità Champions di FIFA Ultimate Team in FIFA 18.

A chiudere non sarà solo la modalità del titolo sportivo, ma anche l'intero comparto multigiocatore di Crysis 2 e delle varie edizioni di Parking Mania. Ecco di seguito l'elenco completo dei titoli in questione con tanto di data della chiusura dei server:

3 settembre 2018: Modalità FUT Champions in FIFA 18 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. (Puoi continuare a giocare a FIFA 18 e alle altre modalità di FUT).

11 ottobre 2018: Crysis 2 – Multigiocatore online.

15 ottobre 2018: Parking Mania iPhone

15 ottobre 2018: Parking Mania HD

15 ottobre 2018: Parking Mania Free iPhone

15 ottobre 2018: Parking Mania Free HD

15 ottobre 2018: Parking Mania GP ROW

15 ottobre 2018: Parking Mania GP AJA

I giocatori che hanno quindi intenzione di continuare a giocare la modalità in questione di FIFA Ultimate Team dovranno necessariamente passare a FIFA 19, la cui uscita è prevista per il prossimo 28 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Origin). Vi ricordiamo inoltre che FIFA 19 includerà ben 16 nuovi stadi della Liga spagnola e una particolarissima modalità Sopravvivenza.