EA sta per rivoluzionare la Competitive Gaming Division, nuovo franchise all'orizzonte?

Un annuncio di lavoro su Hitmarker.com ha rivelato che EA sarebbe alla ricerca di un program manager per un nuovo "franchise competitivo" ancora senza nome.

La descrizione del lavoro riporta che la divisione in questione non è stata ancora annunciata, anche se sembra che EA si stia preparando in vista del debutto ufficiale.

"Il prossimo franchise ufficiale della divisione Competitive Gaming di EA deve ancora essere annunciato", si legge nella dichiarazione.

La descrizione rivela anche la posizione di EA sul gioco competitivo, affermando che "i giochi competitivi" non sono solo degli esport; sono anche le esperienze competitive in-game che “hanno un impatto su tutti i giocatori."

Mentre nella descrizione non sono stati menzionati giochi specifici, altri annunci sempre di EA si aprono a titoli come FIFA, con FIFA Assistant Live Producers e FIFA C ++ Software Engineer. Tuttavia, questi potrebbero fare riferimento ai programmi esport già esistenti di EA.

La società californiana ha creato la divisione competitiva EA nel 2015, che si concentra sui titoli più in vista di EA come FIFA, Madden NFL e NHL. Con tutta probabilità la posizione si riferisce a Battlefield.

Magari EA è intenzionata a spingere la scena esport di Battlefield non solo sul fronte “tradizionale” ma anche per la modalità battle royale, così come farà Activision Blizzard d'ora in avanti. A ogni modo, sembra che EA stia cercando di rafforzare le proprie iniziative sul fronte esport, quindi per la prossima stagione ne vedremo delle belle.

I fan dovranno comunque aspettare per avere ulteriori informazioni, ma chi è interessato a candidarsi per la posizione può farlo sin d'ora.