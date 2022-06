EA sta sviluppando un nuovo gioco Marvel, secondo un rumor

Negli ultimi anni, Marvel s'è levata un bel po' di soddisfazioni in ambito gaming, con gli ottimi Spider-Man sviluppati da Insomniac, e Avengers e Guardians of the Galaxy affidati agli studi di Square Enix. E se vi dicessimo che i già annunciati Spider-Man 2, Wolverine e Midnight Suns potrebbero non essere gli unici giochi Marvel in arrivo?

A lanciare il rumor è stato Shpeshal Nick, che durante l'ultima puntata del podcast Xbox Era ha parlato di un nuovo gioco Marvel in lavorazione presso Electronic Arts. A riferirglielo è stata una nuova fonte, la quale gli avrebbe svelato anche quella che potrebbe essere l'IP di appartenenza. Nick ha tuttavia scelto di non svelare ulteriori dettagli, poiché dice di non essere bravo a dare indizi... "Dal nulla, l'altro giorno questa nuova fonte mi ha mandato un messaggio privato, dicendo: 'Oi, EA sta facendo gioco Marvel. Non posso dire altro - lui mi ha detto a quale IP potrebbe appartenere - e non posso fornire indizi. Non sono bravo a dare indizi senza farmi scoprire subito".

Quanto riferito non può chiaramente essere considerato ufficiale, tuttavia non ci stupiremmo affatto se fosse vero. Electronic Arts ha tutte le carte in regola per gestire giochi di franchise tanti importanti, come ha già dimostrato con Star Wars, anch'esso di proprietà Disney. In attesa di scoprire maggior informazioni, vi ricordiamo che il prossimo gioco della casa delle idee destinato a giungere sul mercato è Marvel's Midnight Suns, un GDR tattico a turni sviluppato dai maestri del genere di Firaxis.