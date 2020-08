EA e Steam, da Jedi Fallen Order a Fe: oltre 1.000 obiettivi ora disponibili su Steam

Come ormai noto da tempo, i vertici di Electronic Arts hanno confermato l'arrivo di moltissimi giochi EA su Steam, piattaforma di distribuzione PC di proprietà di Valve.

Una partnership destinata ad ampliarsi tra pochissimo, con l'arrivo del nuovo servizio EA Play anche su Steam, atteso per il prossimo lunedì 31 agosto. Nel frattempo, Electronic Arts ha annunciato l'intenzione di supportare il sistema di achievement di Steam, abilitando la possibilità di sbloccare Obiettivi all'interno dei propri giochi. I titoli entrati di recente nel catalogo della piattaforma includono ora una vasta rassegna di quest'ultimi, per un totale addirittura superiore ai mille Obiettivi!



Il sistema funziona in maniera retroattiva: se si è già raggiunto un risultato in precedenza, sia su Steam sia su Origin, il relativo achievement sarà sbloccato dal gioco in maniera automatica. Di seguito, trovate l'elenco completo dei titoli per i quali è stata abilitata la funzionalità:

A Way Out

Battlefield Hardline

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield V

Burnout Paradise Remastered

Dead Space 3

Dragon Age Inquisition

Fe

Jedi Fallen Order

Mass Effect 3

Mass Effect Andromeda

Mirror's Edge Catalyst

Need for Speed

Need for Speed HEAT

Need for Speed Payback

Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Sea of Solitude

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II

Titanfall 2

Unravel

Unravel 2

Madden 21

Restando nell'universo della piattaforma Valve, segnaliamo che è stata confermata una nuova iniziativa speciale per l'autunno. In occasione del nuovo Steam Game Festival, i giocatori avranno la possibilità di testare un'ampia selezione di Demo gratuite.