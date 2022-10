EA, stop alla vendita dei giochi fisici: la svolta epocale in Germania, Austria e Svizzera

Nel corso degli ultimi anni il digitale si è definitivamente imposto sul mercato, divenendo il formato preferito della maggior parte dei videogiocatori. Alla luce dell'inesorabile declino delle vendite dei prodotti in formato fisico, Electronic Arts ha preso un'importante decisione in alcuni paesi mitteleuropei.

Da sempre attenta alle esigenze di mercato, Electronic Arts ha nel corso del tempo modificato il suo modello di vendita prediligendo sempre di più il formato digitale, ma in pochi s'aspettavano la svolta epocale di cui si è appena resa fautrice. Come riferito da Games Wirtshaft, EA Deutschland ha diramato un comunicato per annunciare lo stop alla vendita dei videogiochi in formato fisico nei paesi in cui è maggiormente diffusa la lingua tedesca, dunque Germania, Austria e Svizzera.

Il provvedimento, in ogni caso, non avrà degli effetti immediati. La versione Nintendo Switch di It Takes Two e Need for Speed Unbound, attesi rispettivamente per il 4 novembre e il 2 dicembre 2022, verranno regolarmente distribuiti in formato fisico. La compagnia non esclude inoltre la possibilità di ritornare sui suoi passi qualora l'impatto della decisione dovesse rivelarsi negativo o nel caso in cui riuscisse a trovare un partner esterno per la distribuzione dei suoi giochi in formato fisico nei suddetti paesi. In ogni caso, abbiamo l'impressione di trovarci dinanzi al primo segnale di una tendenza che presto o tardi potrebbe coinvolgere anche gli altri grandi publisher.