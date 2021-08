EA e i suoi studi interni: il publisher pensa di meritare maggiore riconoscimento

Nel corso del suo ultimo report finanziario, Electronic Arts ha confermato di star attraversando un periodo molto positivo grazie a giochi come Apex Legends e FIFA 21, che stanno garantendo al publisher statunitense costanti profitti sul lungo periodo.

In occasione della discussione avvenuta con gli azionisti, è stato interessante parlare anche per la prima volta di Codemasters, compagnia che da poco tempo si è accasata tra le fila di EA. Partendo dai buoni risultati ottenuti finora con F1 2022, il chief operating officer Blake Jorgense ha sottolineato come, a sua detta, Electronic Arts non venga riconosciuta abbastanza per quanto bene riesce a lavorare con i suoi studi interni.

"Penso che abbiamo superato le nostre aspettative, ed il team di F1 non fa eccezione, perché sono straordinari. [...] Questo dimostra che è un eccezionale team di sviluppo che è stato in grado di produrre le risorse giuste, i giusti materiali di marketing per aiutarci a guidare il nostro business e i team che lavorano insieme a noi. E sapete cosa? Penso che non riceviamo abbastanza riconoscimento per questo, ma EA è un gruppo di persone che possono davvero lavorare bene insieme. E facciamo un ottimo lavoro con altri settori della nostra azienda. E quando portiamo acquisizioni, lavoriamo bene con loro.

E penso che l'emblema di questo sia Respawn e ciò che è successo con Apex. Questo è uno sforzo di squadra e Respawn ha ovviamente guidato lo straordinario sviluppo di Apex, ma hanno collaborato con noi estremamente bene per realizzare quanto vediamo oggi, ed ha quasi raggiunto $2 miliardi di fatturato in due anni. Questo non è scontato nel nostro settore. E non sono sicuro che abbiamo abbastanza credito per questo. Non che questo mi interessi così tanto, ma alla fine della giornata, è incredibile quello che i nostri team sono in grado di fare".

Electronic Arts è stata in realtà spesso criticata per una gestione non sempre brillante dei propri studi negli ultimi anni, ed abbiamo assistito alla chiusura di Visceral Games (ideatori di Dead Space), alla cancellazione di diversi progetti presso EA Motive e a problematiche di sviluppo con BioWare, in particolar modo nel caso di Anthem. Tuttavia il publisher ha anche permesso a Respawn di brillare negli ultimi anni con Apex Legends e Jedi Fallen Order ed ha concesso una possibilità di riscatto a EA Motive con il recentemente annunciato remake di Dead Space. E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Jorgsen?