EA, taglio di stipendio al CEO Andrew Wilson pari a 20 milioni di dollari: i retroscena

Lo scorso anno il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha subito un forte taglio di stipendio per volere degli azionisti. Una riduzione che si è scoperta essere di ben 20 milioni di dollari. Ma la situazione sarebbe in verità più complessa di quanto sembra.

Nel 2021, infatti, Wilson ha guadagnato in tutto 39,2 milioni calcolando il suo stipendio base di 1,25 milioni e vari extra tra sovvenzioni e premi in azioni. Cifre ritenute eccessive per gli azionisti, che hanno quindi fatto pressione sul CdA di EA per spingere a riformula simili compensi. A seguito di un'indagine risalente al 2020 è emerso che soltanto il 26% degli investitori era d'accordo con questi schemi retributivi rivolti ai principali dirigenti della compagnia, l'opposto rispetto alle votazioni degli anni precedenti, dove vi era invece un supporto quasi unanime verso simili compensi.

Secondo CtW Investment Group,società che da tempo si batte contro le elevate retribuzioni dei dirigenti di varie compagnie, EA ha "sviluppato una dipendenza verso i premi speciali", e che i guadagni di Wilson fossero strettamente legati a numerosi bonus massicci ricevuti nel tempo, tra i quali una sovvenzione in azioni pari a 30 milioni di dollari volti a "trattenerlo e motivarlo".

Seppur non vincolanti, i voti degli azionisti hanno manifestato un forte malcontento che ha dunque spinto Electronic Arts a rivoluzionare i bonus assegnati alle alte sfere dell'azienda, Wilson incluso, che nell'anno fiscale 2021-2022 ha infatti guadagnato 19,9 milioni di dollari in totale, per l'appunto 20 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Il suo stipendio base, in ogni caso, è passato da 1,25 milioni a 1,3.



Resta ora da scoprire quanto il CEO riceverà nell'anno fiscale 2022-2023, con la compagnia che ha ribadito l'intenzione di non dare più bonus speciali ai dirigenti almeno fino al 2026. Intanto sembra che EA sarà presto al centro delle indagini della FTC per le loot box di FIFA.