EA contro Take-Two per l'acquisizione di Codemasters: il publisher di GTA ritira l'offerta

Come ormai ben saprete, Electronic Arts ha deciso di acquisire Codemasters al prezzo di 1,2 miliardi di dollari. Sebbene Take-Two fosse anch'essa interessata ad accaparrarsi la software house, pare che l'offerta di EA abbia frenato il publisher di Grand Theft Auto 5 dal fare una proposta più consistente.

Nelle ultime ore, infatti, con una dichiarazione ufficiale il publisher ha confermato di aver ritirato la propria offerta e di non volerne fare un'altra, sebbene fino a ieri ci fosse ancora la possibilità di proporre un'offerta più interessante all'azienda per provare un'ultima volta ad accaparrarsela al posto di EA.

Ecco di seguito quando dichiarato da Take-Two:

"Take-Two resta un'organizzazione altamente disciplinata e, con i suoi bilanci, continuerà ad espandersi in maniera selettiva e a ricercare opportunità in grado di far crescere l'azienda a lungo termine e portare risultati agli azionisti."

Insomma, le possibilità di vedere Codemasters far parte della grande famiglia di Take-Two sono sfumate ed è ormai certo che i prossimi capitoli di proprietà intellettuali come Dirt, F1, Grid saranno pubblicati da Electronic Arts. Non dimentichiamo inoltre che Codemasters ha di recente acquisito Slighlty Mad Studios e quindi anche le IP della software house appartengono ora ad EA.