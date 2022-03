EA in trattative con la WWE: in arrivo il nuovo gioco di wrestling?

Stando ad un nuovo report pubblicato dal giornalista Mike Straw, Electronic Arts avrebbe intavolato una trattativa con la WWE per realizzazione un nuovo videogioco di wrestling. La serie di WWE2K ha mostrato il fianco in questi ultimi anni, e potremmo essere vicini ad un importante cambio di rotta.

La notizia arriva in un momento in cui WWE 2K22 è visto come un ultimatum per la serie, considerando il disastro che è stato WWE 2K20, che ha portato l'editore 2K Games a prendersi un anno di pausa per ricostruire il brand ed il capitolo successivo. L'ultimo contratto firmato tra 2K e la WWE risale al 2016, con scadenza di 6 anni con opzione per estenderlo, stando alla fonte. Se il gioco dovesse vendere bene, la collaborazione potrebbe tranquillamente proseguire, ma se dovesse invece fallire il passaggio a EA potrebbe diventare una possibilità concreta.

I colloqui tra WWE ed EA si tengono ormai da diversi anni, anche prima dell'estensione dell'accordo con 2K del 2016, ma le due parti hanno riallacciato i rapporti e discusso nuovamente di un'eventuale collaborazione già all'inizio del 2021. I contatti hanno avuto luogo dopo la scarsa accoglienza riservata a WWE 2K Battlegrounds.

"WWE si è detta molto frustrata per l'accoglienza e la mancanza di successo dei giochi recenti", ha affermato una fonte vicina a Straw. "Il mercato dei giochi è un importante punto di forza per loro e credono di essere rimasti indietro rispetto alla concorrenza". La sensazione nell'azienda è che ai loro giochi siano state assegnate ingiustamente meno risorse rispetto ad altri titoli come NBA 2K. La serie di basket sembra effettivamente ricevere maggiori attenzioni e risorse durante lo sviluppo, e questo porta ad un numero di vendite sensibilmente superiore rispetto al franchise dedicato al wrestling.

Sulle nostre pagine potete consultare il roster completo di WWE 2K22.