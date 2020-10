EA UFC 4, Brock Lesnar arriva con un DLC gratis: solo per un periodo limitato

Tra i campioni più celebri della lega UFC, Brock Lesnar vanta un ampio seguito di appassionati, costruitosi negli anni anche grazie alle partecipazioni dello sportivo alle attività della WWE.

Il lottatore non ha infatti alle spalle soltanto una sfolgorante carriera nel campo delle arti marziali miste, ma anche nell'universo dello sport d'intrattenimento. Per lungo tempo, Brock Lesnar è stato wrestler parte del roster della WWE, contesto nel quale ha riscosso grandi successi. Amatissimo dal pubblico, è stato spesso accompagnato da Paul Heyman nel ruolo di suo portavoce a bordo ring, mentre negli anni si è guadagnato molteplici titoli, da "The Beast" a "Sindaco di Suplex City".

Ora, pur non essendo attualmente impegnato nella lega UFC, Brock Lesnar è pronto a fare ritorno nell'ottagono, almeno in maniera virtuale. Per un periodo di tempo molto limitato, i giocatori di EA UFC 4 hanno infatti la possibilità di selezionare il combattente e di riscattarlo in maniera completamente gratuita. Gli appassionati di arti marziali miste interessati all'iniziativa presentata da Electronic Arts dovranno tuttavia affrettarsi: quest'ultima avrà infatti termine domenica 25 ottobre. Per presentare il contenuto speciale, EA ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



