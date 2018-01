EA: il valore delle azioni cresce dopo i rumor sull'acquisizione da parte di Microsoft

vuole comprare Electronic Arts ? Il rumor circola da qualche ora, al momento si tratta solo di una indiscrezione lanciata da una fonte di Polygon molto vicina alla casa di Redmond, tuttavia il rumor sembra non aver lasciato indifferenti gli agenti di Wall Street.

Dopo le indiscrezioni sull'interesse da parte di Microsoft, le azioni di Electronic Arts hanno chiuso alla borsa americana con il +2% nella giornata di ieri, notizia certamente positiva per il publisher.

Al momento ribadiamo in ogni caso come la notizia sia solamente frutto di speculazioni, Electronic Arts e Microsoft non hanno commentato il rumor, che vorrebbe l'azienda fondata da Bill Gates interessata ad acquisire anche Valve e PUBG Inc, società responsabile del successo di PlayerUnknown's Battlegrounds.