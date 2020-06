EA x Nintendo Switch, da NFS Hot Pursuit a indie: sono questi i nuovi giochi in arrivo?

Nel corso dell'appuntamento streaming con EA Play Live 2020, i vertici del colosso vidoludico hanno confermato di avere in programma la pubblicazione di sette giochi Electronic Arts su Nintendo Switch.

Alcuni di questi sono già stati ufficialmente presentati dalla compagnia: è il caso del nuovo porting di Apex Legends, Burnout Paradise Remastered e della Legacy Edition di FIFA 21. Come evidenziato nella nostra anteprima di Lost in Random, anche l'Indie EA Original è già stato inoltre confermato per Nintendo Switch. I restanti tre titoli restano invece ancora avvolti nel mistero e non è dato al momento sapere quali produzioni EA siano destinate a farsi strada sulla console della Casa di Kyoto.

Tra coloro che hanno condiviso le proprie previsioni in merito, troviamo Jeff Grubb, editor di Venture Beat che di recente ha diffuso un'ampia selezione di rumor, non sempre tuttavia rivelatisi poi corretti. Citando una propria fonte anonima vicina al Publisher, il giornalista afferma di essere a conoscenza della natura delle quattro produzioni, che identifica in:

Un Indie EA Original sviluppato da Velan Studios

Need for Speed Hot Pursuit Remastered : dopo aver proposto Burnout Paradise, EA sarebbe pronta ad un' ulteriore rimasterizzazione, destinata a PC e console, tra cui Switch

: dopo aver proposto Burnout Paradise, EA sarebbe pronta ad un' ulteriore rimasterizzazione, destinata a PC e console, tra cui Switch Porting di Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Riportiamo l'indiscrezione ma ricordiamo che Grubb, sopratutto nelle ultime settimane molti suoi leak sono stati rapidamente smentiti e dunque i giochi EA in arrivo potrebbero non corrispondere a quelli indicati in questa lista. Cosa ne pensate di queste ipotesi? Quali giochi EA vorreste vedere sulla console Nintendo nel prossimo futuro?