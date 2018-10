EACEA: un documento svela oltre 30 giochi non ancora annunciati, tra cui Trine 4

Un documento privato di EACEA (Agenzia Ssecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura) è stato diffuso sul forum di ResetERA: il file in questione svela l'esistenza di trenta giochi di produttori indipendenti non ancora annunciati, ma la cui esistenza sembra assolutamente certa.

L'elenco in questione svela alcuni studi che hanno chiesto all'ente finanziamenti per sviluppare i propri titoli, tra questi trovano spazio Earthlock 2, Jumberjack di Tequila Works (autori di RiME), H20, Keep Driving, City 20 del team italiano Untold Games, Designer Life, Quarantine e Trine 4 di Frozenbyte.

Quest'ultimo in particolare destina molto interesse in quanto lo studio aveva dichiarato di aver messo in pausa la serie a causa dei pessimi risultati commerciali ottenuti con Trine 3, titolo accolto negativamente da pubblico e critica, tanto da aver costretto la compagnia a virare su altri progetti per evitare il fallimento. Non ci resta che attendere per saperne di più sul futuro dei progetti svelati da EACEA, trovate la lista completa in calce alla notizia.