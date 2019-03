L'Early Access di Dream si presenta in Trailer: al via il 16 Aprile!

Dopo aver consentito ad un gruppo ristretto di giocatori e giocatrici di provare il nuovo Titolo di Media Molecule grazie all'accesso ad una sessione di prova di una Beta di Dreams, finalmente Sony annuncia novità in merito.

La Compagnia nipponica ha infatti pubblicato a sorpresa un Trailer interamente dedicato all'Early Access di Dreams. Al suo interno, vengono presentati i contenuti e le funzionalità principali del Gioco che saranno resi disponibili agli utenti in questa fase. Questi non includeranno tutte le feature previste per la versione finale di Dreams. Notizia che farà sicuramente piacere a tutti gli aspiranti creatori che attendevano con ansia il Titolo, il video ufficializza anche la data di inizio dell'Early Access, che prenderà dunque il via su Playstation 4 a partire dal prossimo 16 aprile! Trovate il Trailer di presentazione direttamente in apertura a questa news: Buona Visione!



Purtroppo per i Giocatori che non vedono l'ora di immergersi in Dreams, segnaliamo che l'accesso all'Early Access non sarà disponibile in maniera illimitata, ma avrà una capienza massima. Quest'ultima, tuttavia, non è stata specificata nel dettaglio. A partire dal 16 aprile, l'Early Access di Dreams potrà essere acquistato sul Playstation Store al prezzo di 29,99 euro. Non sono disponibili preordini e l'italiano sarà supportato come lingua al lancio.

Per i Lettori e le Lettrici che desiderano maggiori informazioni sul Gioco di Media Molecule, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è attualmente disponibile un interessante Speciale su Dreams, all'interno del quale il nostro Giuseppe Arace vi accompagna alla scoperta delle principali caratteristiche di questa interessante produzione videoludica. Presente inoltre, anche la nostra Video Anteprima di Dreams.