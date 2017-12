Earth Defence Force 5 supera le 250.000 copie in Giappone

Stando a quanto annunciato da Earth Defence Force 5 perè riuscito a piazzare oltre 250.000 copie in Giappone nel giro di due settimane. Per celebrare il traguardo è stato pubblicato un nuovo spot TV con la partecipazione della idol Nana Asakawa.

Il dato si riferisce alla somma delle copie fisiche distribuite e alle copie digitali vendute. Considerando che il titolo è uscito soltanto lo scorso 7 dicembre in Giappone, possiamo parlare di un debutto commerciale decisamente positivo.

Al momento non è arrivata nessuna conferma riguardo il possibile debutto di Earth Defence Force 5 in Occidente. Considerando il successo commerciale del gioco, e il fatto che i capitoli precedenti sono arrivati anche in Europa, è abbastanza probabile che il titolo verrà commercializzato anche nella nostra regione.

Vi lasciamo con il nuovo spot TV riportato in cima alla notizia.