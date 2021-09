Earth Defense Force 6: ufficiale l'uscita su PS5 e PS4 a fine 2021

Un nuovo capitolo della guerra tra umani ed alieni secondo Sandlot si sta avvicinando al suo esordio. Dalle pagine della rivista nipponica Weekly Famitsu arriva la conferma che Earth Defense Force 6 vedrà la luce sia su PlayStation 5 che su PS4 entro la fine del 2021, distribuito da D3 Publisher.

Al momento non c'è una data più precisa su quando il prossimo episodio della serie farà il suo esordio, né quando verrà pubblicato anche in Europa e Stati Uniti: la finestra di lancio si riferisce infatti al debutto giapponese, senza comunicazioni in merito alla release occidentale. Annunciato nel corso del 2020, finora non erano state comunicate le console che avrebbero ospitato Earth Defense Force 6, adesso abbiamo così la certezza che entrambe le console Sony in commercio ospiteranno la nuova iterazione del brand iniziato nel lontano 2003 con Monster Attack.

Per chi non la conoscesse, Earth Defense Force è una serie tutta azione, spettacolarità e frenesia, con una giocabilità di stampo arcade che ci mette a confronto con creature aliene di piccole e grandi dimensioni. L'ultimo capitolo principale del franchise è stato Earth Defense Force 5 uscito su PS4 in occidente nel 2018 e convertito anche su PC nel corso del 2019. Non resta ora che ttendere una data definitiva anche per il Vecchio Continente.