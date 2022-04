Earthblade: il nuovo gioco 2D dai creatori di Celeste è atteso per il 2023

Era l'aprile del 2021 quando Extremely OK Games, autore dell'amato Celeste, ha annunciato lo sviluppo di Earthblade, una nuova avventura bidimensionale con grafica in pixel art. Da allora però lo studio di Maddy Thorson non ha diffuso particolari dettagli aggiuntivi sul gioco e sull'andamento dei lavori.

Arrivano però alcune piccola ma significative novità da parte del team canadese, attraverso un nuovo post pubblicato da Thorson sul sito ufficiale della compagnia. Anzitutto, il director conferma che Earthblade è entrato nella fase di playtesting: "Ne stiamo attualmente programmando uno per la fine di ogni mese, coinvolgendo nostri amici che non hanno ancora familiarità con il gioco", spiega Thorson.

In aggiunta, lo studio punta a far uscire la nuova avventura 2D nel corso del 2023, pur senza specificare con maggior precisione in quale periodo dell'anno. Gli sviluppatori puntano infatti a finire i lavori sui contenuti principali entro la fine del 2022, per poi avviare le fasi di rifinitura nei mesi successivi. Ci sarà quindi da aspettare ancora un po' prima di vedere l'opera in azione, ma in futuro non si esclude anche un possibile Beta Test privato per mettere alla prova il gioco.

Per il momento, comunque, restano sconosciute anche le piattaforme sulle quali Earthblade vedrà la luce: è probabile che Extremely OK Games non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito.