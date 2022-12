Earthblade: il nuovo gioco degli autori di Celeste arriva nel 2024, nuovo trailer ai TGA

Dopo aver fatto da palcoscenico al primo spettacolare gameplay trailer di Star Wars Jedi Survivor, la cerimonia dei The Game Awards prosegue con il nuovo filmato dedicato ad Earthblade, la nuova promettente avventura curata dagli autori di Celeste, uno degli indie game più apprezzati degli ultimi anni.

Dopo aver confermato lo scorso aprile che il titolo era ormai entrato nella fase di playtesting, gli sviluppatori di Earthblade tornano a mostrare in azione Earthblade in tutta la sua bellezza 2D. Il titolo si presenta come un metroidvania che mescolerà elementi platform, esplorativi e di azione.

In Earthblade "tu sei Névoa, un enigmatico figlio del destino che finalmente torna sulla Terra, in questo platform di esplorazione e azione. Il lussureggiante mondo in pixel art di Earthblade offre un'esplorazione senza soluzione di continuità, combattimenti avvincenti e innumerevoli misteri da svelare. Viaggia tra i resti di un mondo in rovina, incontra personaggi sia amici che nemici e ricostruisci la storia frammentata della Terra".

Al termine del trailer ci viene confermato che Eartblade non arriverà più nel corso del prossimo anno, come precedentemente annunciato, ma solo nel 2024. Al momento rimangono sconosciute le piattaforme su cui il gioco è destinato ad approdare, con gli sviluppatori di Exok Games che evidentemente devono ancora limare tutti gli aspetti della produzione.