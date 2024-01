Earthbound compie 30 anni nel 2024: grandi novità per festeggiare l'anniversario?

Il 2024 segna un importante anniversario per un leggendario gioco di culto Nintendo: Earthbound compie infatti 30 anni essendo stato pubblicato in Giappone su Super Nintendo nel corso del 1994, con il nome originale di Mother 2. E per festeggiare al meglio potrebbero esserci sorprese per i fan.

Attraverso un messaggio, la pagina Twitter/X ufficiale della serie Mother ricorda che nel 2024 cade il trentesimo anniversario di Earthbound lasciando poi intendere l'arrivo di novità collegate al gioco, se non alla serie in generale, nel corso dell'anno. "Stiamo preparando diversi piani per l'anno davanti a noi, godiamocelo assieme", si legge nel tweet diffuso dalla pagina di Mother.

Non ci sono altri dettagli in merito a quali dovrebbero essere questi presunti piani relativi al brand, ma non sono da escludere iniziative volte a celebrare non solo il secondo episodio ma anche tutta la serie dato che il messaggio non sembra concentrarsi unicamente sul secondo episodio della trilogia. Il sogno resta sempre lo stesso: l'arrivo in occidente di Mother 3, pubblicato su GBA nel 2006 ma mai uscito dai confini nipponici. Purtroppo Mother 3 potrebbe non arrivare mai in occidente, nemmeno attraverso una riedizione del gioco sul catalogo GBA di Nintendo Switch Online, anche se la speranza è sempre l'ultima a morire.

Ricordiamo a tal proposito che Earthbound ed Earthbound Beginnings sono già sbarcati su Nintendo Switch Online, dunque all'appello continua a mancare solo il terzo gioco. In ogni caso, trattandosi del trentesimo anniversario di Earthbound, chissà se davvero qualcosa di grosso sta bollendo nelle pentole di Nintendo: non resta che attendere eventuali novità nei prossimi mesi.