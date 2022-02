Earthbound sarà al Nintendo Direct? Il creatore di Mother trolla i fan occidentali

La serie di Mother è divenuta un vero e proprio cult tra gli appassionati Nintendo di tutto il mondo, sebbene soltanto il secondo episodio abbia varcato i confini giapponesi nel corso del tempo, arrivando negli Stati Uniti su Super Nintendo nel 1995 con il nome di Earthbound.

E sebbene Mother sia tra quei giochi Nintendo dimenticati che vorremmo rivedere su Switch, finora questa eventualità non si è mai concretizzata. Non solo gli episodi mancanti, come il tanto desiderato Mother 3, non sono mai stati localizzati per l'occidente, ma anzi, Earthbound non è mai stato messo a disposizione nemmeno nel catalogo SNES disponibile su Nintendo Switch Online. Per questo, ogni volta che qualcosa collegato al franchise sembra muoversi, gli appassionati iniziano a viaggiare con la fantasia.

Shigesato Itoi, creatore della serie, su Twitter ha condiviso l'annuncio del nuovo Nintendo Direct previsto per il 9 febbraio alle 23:00 ore italiane, mandando in visibilio i fan americani ed europei che hanno cominciato a replicare il massa al suo tweet sperando in qualche novità. Non solo: le app NES e SNES di Nintendo Switch Online riceveranno oggi una manutenzione, segno che dal Direct potrebbero arrivare novità per i due servizi, come ad esempio giochi nuovi aggiunti ai loro cataloghi. Che i primi due Mother stiano davvero per arrivare su Switch? La situazione non sembra essere questa.

In un tweet successivo, infatti, lo stesso Itoi prende bonariamente in giro i fan occidentali lasciando intendere che al Direct non ci saranno novità per la sua serie: "Questo tweet sta ricevendo un sacco di risposte in lingue straniere, ma la gente è davvero così interessata al nulla?", afferma il game designer riferendosi ai commenti sotto al suo post relativo all'evento Nintendo. A quanto pare, quindi, i fan di Mother/Earthbound dovranno ancora continuare a sognare, magari guardando il rarissimo filmato di Earthbound 64 emerso in rete, che ci offre un piccolo assaggio di un progetto mai portato a termine.