Earthfall: lo shooter survival di Gearbox esce il 13 luglio su PS4, Xbox One e PC

Gearbox Publishing e lo sviluppatore Holospark hanno annunciato che il nuovo shooter survival Earthfall uscirà il 13 luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer: potete visionarlo in cima alla notizia.

Oltre alle edizioni digitali distribuite sui relativi store online delle tre piattaforme, il publisher renderà disponibile anche una versione retail "Deluxe Edition" per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,99 dollari (questa edizione includerà il gioco base, diversi outfit aggiuntivi per i personaggi e alcune skin esclusive per le armi).

Ricordiamo che Earthfall si presenta come un nuovo FPS survival pensato per la co-op, in cui quattro giocatori saranno chiamati a collaborare fra loro per contrastare la minaccia di un'invasione aliena. L'arsenale sarà in parte composto da armi futuristiche e da bocche da fuoco realistiche, senza dimenticare gli utili strumenti difensivi come le barricate portatili, le torrette e altro ancora.

Parlando dell'offerta ludica, invece, il titolo includerà anche una serie di campagne composte da varie missioni, ognuna caratterizzata da una particolare ambientazione e da nuovi elementi narrativi. Segnaliamo infine che sul fronte tecnico è stato confermato il supporto per la risoluzione 4K e l'HDR su PS4 Pro e Xbox One X. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima.