Earthlock: Festival of Magic debutta su Nintendo Switch la prossima settimana

La versione per l'ibrida della casa di Kyoto era tuttavia in produzione, e grazie ad un aggiornamento dell'eShop americano abbiamo scoperto che verrà pubblicato la prossima settimana, giovedì 8 marzo per l'esattezza. Il prezzo è fissato a 29,99 dollari, e probabilmente verrà applicato il cambio 1:1 in Europa.

Per chi non lo sapesse Earthlock: Festival of Magic è un RPG d'avventura ispirato ai classici giochi di ruolo in 3D della fine degli anni '90, che offre combattimenti a turni e la possibilità di creare personaggi innovativi. Il gruppo degli improbabili eroi protagonisti sarà chiamato a salvare lo zio di Amon da un antico culto, all'interno del magico mondo di Umbra. È presente un sistema di crafting che permette di raccogliere materiali magici per creare oggetti. La tabella dei talenti combina il classico albero delle abilità e l'equipaggiamento per permettere di personalizzare al meglio la progressione degli eroi giocabili, che sono in totale sei.

Earthlock: Festival of Magic è attualmente disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, PC, Linux e MacOS.