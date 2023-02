Earthworm Jim 4 è stato silenziosamente cancellato: doveva uscire su Intellivision Amico

La storia dell'Intellivision Amico è stata molto travagliata e sfortunata. La console doveva essere originariamente pubblicata nell'ottobre del 2020, ma è andata poi incontro a continui rinvii che ne hanno minato l'esistenza stessa.

In seguito ad una raccolta fondi flop per l'Intellivision Amico, il destino della piattaforma è stato praticamente segnato: il marchio Intellivision Amico è stato abbandonato ed a questo punto è estremamente probabile che non farà mai il suo esordio sul mercato. Ulteriori indizi in tal senso arrivano tra l'altro dalla cancellazione ufficiale di quello che doveva essere uno dei giochi giochi esclusivi di punta: Earthworm Jim 4.

Il quarto episodio della folle serie Action/Platform che tanto furore fece negli anni '90 era in lavorazione ormai da diversi anni, per poi essere confermato come progetto in esclusiva per Intellivision Amico. Anche se non viene confermato in maniera esplicita, la sorte della console potrebbe aver avuto come conseguenza la fine dei lavori sul nuovo Earthworm Jim, almeno stando alle ipotesi di Katherine Garnier, che da tanti anni gestisce il fansite ufficiale della serie.

"Earthworm Jim 4 è stato cancellato senza tanto clamore, e speravano che nessuno se ne accorgesse. Ma quando aspetti qualcosa per 25 anni, è ovvio che te ne accorgi. O non avevano le licenze per realizzarlo ed Interplay li ha mandati a quel paese (nella peggiore delle ipotesi), oppure dopo che tutto è andato in malora con l'Amico hanno deciso di chiuderla qui. Non ho le risposte, ne sono all'oscuro come tutti quanti", queste le parole di Garnier.

A meno dunque di ripensamenti o chiarimenti, il ritorno di Earthworm Jim non avverrà, per il dispiacere dei fan che speravano prima o poi di vestire nuovamente i panni dello strambo lombrico in tuta spaziale attraverso un gioco inedito.