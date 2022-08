EA s'è scordata di Battlefield 2042: non l'ha mai nominato durante l'ultima call

Battlefield 2042 è partito con il piede sbagliato, ma non si può certo dire che DICE non stia provando a portarlo in carreggiata. Ciononostante, pare che gli sforzi della compagnia svedese non stiano ripagando come sperato.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, la stessa in cui ha sbandierato ai quattro venti gli incassi in aumento e il successo di FIFA e F1 2022, Electronic Arts non ha praticamente mai nominato Battlefield 2042. Nessuna menzione, dunque, sull'andamento dell'engagement, delle vendite e degli incassi dello sparatutto multiplayer di DICE, che la stessa EA ha bollato come una delusione durante la call di febbraio 2022, che faceva riferimento al trimestre da ottobre a dicembre 2021.

DICE, intanto, ci sta provando in ogni modo a far crescere il numero di videogiocatori: dopo aver dato alla comunità feature richieste come la chat vocale in-game e la tabella dei punti, all'inizio di giugno ha ufficialmente dato il via alla Stagione 1 di Battlefield 2042, intitolata Zero Hour. I primi segnali sono sembrati incoraggianti (i giocatori attivi su Steam sono subito triplicati al lancio della stagione), ma a quanto pare non si sono rivelati meritevoli di menzione durante il più recente incontro con gli azionisti.