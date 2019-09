Easter Egg di Borderlands 3: scoperto un omaggio alla trilogia de Il Signore degli Anelli

Come ben sapranno i fan della serie di Borderlands, i ragazzi di Gearbox amano riempire di easter egg l'universo sci-fi dei Cacciatori della Cripta. Il nuovo capitolo dell'epopea looter shooter non sarà certamente da meno, come suggerisce la scoperta di un simpatico omaggio ai film della trilogia de Il Signore degli Anelli.

I gestori del celebre canale YouTube di Arekkz Gaming hanno infatti scovato un importante easter egg di Borderlands 3 dedicato ai capolavori cinematografici legati alla saga fantasy di J.R.R. Tolkien e, nello specifico, al primo capitolo della serie, La Compagnia dell'Anello.

L'easter egg in questione è stato scoperto nelle fasi più avanzate dell'avventura dei nuovi Cacciatori della Cripta e viene rappresentato in "più fasi", con diversi omaggi all'epopea vissuta da Frodo e dai suoi amici. Senza offrire delle indicazioni sui luoghi da esplorare e sulle missioni da compiere per evitare di mostrare il fianco a dei fastidiosi spoiler, ci limitiamo a mostrarvi e descrivervi il video che ritrae gli easter egg con i chiari riferimenti al primo film della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Nel filmato, possiamo infatti notare la presenza di un teschio che cade all'interno di un pozzo in omaggio alla scena che precede il combattimento nelle miniere di Moria: anche in Borderlands 3, il rumore provocato dal teschio causerà non pochi problemi al nostro alter-ego, che comunque potrà consolarsi alla fine della missione con un'arma capace di proiettare lingue di fuoco simili alla frusta del Demone Balrog!

Prima di lasciarvi al filmato dell'easter egg a tema Il Signore degli Anelli, vi consigliamo di seguire questa guida per cercare di risolvere i bug e i problemi di Borderlands 3 che affliggono le versioni di lancio su PC e console (come nel framerate su PlayStation 4) dello sparatutto a mondo aperto di Gearbox.