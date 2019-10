Easter egg di COD Modern Warfare: scoperta una console Activision con tanto di specifiche!

Chi si sta cimentando con l'ottima campagna di COD Modern Warfare si sarà certamente accorto dei continui rimandi alla serie che pervadono l'avventura. Uno dei primi primi easter egg scoperti tra i livelli del singleplayer di Call of Duty Modern Warfare riguarda però Actibase, una fittizia console Activision!

Come riferito dalla redazione di Polygon, l'insolita piattaforma casalinga realizzata dal colosso videoludico statunitense campeggia in bella vista tra gli stand di un negozio di elettronica di Londra visitabile durante una delle missioni della campagna del nuovo Call of Duty.

Nell'universo fittizio di Modern Warfare, quindi, Activision contende a Microsoft, Nintendo e Sony il predominio nell'industria dell'intrattenimento digitale con una console casalinga dall'aspetto a metà strada tra un vecchio sistema Atari e un moderno proiettore. L'easter egg della console Actibase offre anche dei simpatici indizi sul discutibile design dei controller (con annesso layout di tasti), sui videogiochi in catalogo (l'immagine promozionale dello stand sembra mostrare degli scatti provenienti da diversi titoli simil-COD) e persino sulle specifiche hardware.

La piattaforma immaginata da Infinity Ward vanta infatti un ingresso HDMI, un alimentatore interno e, ciò che più conta, un hard disk da 120GB: lo spazio di archiviazione offerto dall'ipotetica console Actibase, di conseguenza, sarebbe sufficiente a garantire l'installazione solo di Call of Duty Modern Warfare e, volendo, di pochi altri videogiochi indie.

Che sia un indizio del futuro ingresso di Activision nel mercato videoludico delle console? Ovviamente no, se ripensiamo a quanto dichiarato di recente dai vertici del colosso americano in merito al supporto a PS5, Xbox Scarlett e ai servizi in game streaming come Google Stadia. E questo, senza considerare le indiscrezioni che vorrebbero Activision impegnata a supportare una software house terza per riempire con una nuova proprietà intellettuale il vuoto lasciato da Destiny e dalla separazione da Bungie.