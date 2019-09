Eastshade: il "dipinto interattivo" a mondo aperto arriverà a ottobre su PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori indipendenti di Eastshade Studios alimentano la nostra vena artistica annunciando che Eastshade, la loro evocativa avventura a mondo aperto approdata nel febbraio di quest'anno su PC, è destinata ad arrivare a ottobre anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Artisticamente ispirata alle ambientazioni rurali dell'Inghilterra, a videogiochi riflessivi come Myst e alle opere fantasy della prima metà del '900, il titolo cala l'utente nei panni di un pittore itinerante che, recatosi presso l'isola di Eastshade per catturarne l'essenza attraverso i suoi dipinti, dovrà entrare in contatto con i bizzarri abitanti del posto per soddisfarne la curiosità e la fame inesauribile di opere artistiche.

Se sotto il profilo estetico l'avventura sandbox non può che riportarci alla memoria gli scenari da sogno di The Witness o, più recentemente, di The Sojourn, dal punto di vista della giocabilità il progetto di Eastshade trarrà forza dalle avventure ruolistiche "all'occidentale" per offrirci delle missioni in cui dovremo esplorare liberamente lo scenario per dipingere i panorami più evocativi e ottenere, così facendo, dei quadri da rivendere ai personaggi secondari. Attraverso queste attività, riceveremo in cambio informazioni, materiali con cui migliorare le proprie opere e oggetti speciali per raggiungere aree della mappa altrimenti inaccessibili.

L'uscita di Eastshade su PlayStation 4 e Xbox One è prevista per il 21 ottobre di quest'anno: in cima e in calce alla notizia trovate il video di presentazione della versione console e delle immagini tratte dall'apprezzata edizione PC.