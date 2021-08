Eastward: l'avventura in pixel art esce a settembre su Nintendo Switch

In chiusura dell'Indie World dell'11 agosto, il team di Chucklefish fa felici tutti gli appassionati di avventure in pixel art e GDR "zeldeschi" con visuale dall'alto annunciando in video la data d'uscita di Eastward, l'esperienza sci-fi sviluppata da Pixpil e destinata ad approdare anche su PC, PlayStation e Xbox.

La nuova avventura prodotta dagli autori di Starbound calerà gli utenti in un mondo post-apocalittico ricco di dettagli. Nel corso della campagna principale dovremo attraversare città in rovina, incrociare strane creature e combattere contro sgherri disposti a tutto pur di bloccare il viaggio del nostro alter-ego.

La bizzarra dimensione di Eastward potrà essere esplorata seguendo il percorso tracciato dalla ferrovia che connette tutti i Paesi del continente: starà quindi ai giocatori decidere quali aree visitare tra metropoli distrutte, oscure foreste e pericolosi accampamenti. Progredendo nella storia si avrà accesso a potenziamenti e abilità sempre più avanzate, da utilizzare in congiunzione per armi come pistole e lanciafiamme per combattere e risolvere enigmi ambientali all'interno di dungeon pieni di segreti da scoprire.

L'uscita di Eastward è prevista per il 16 settembre in esclusiva console (temporale) su Nintendo Switch e, presumibilmente, su PC, con le versioni per piattaforme PlayStation e Xbox attese al lancio in un secondo momento.