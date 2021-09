Easy Anti-Cheat supporta ora Steam Deck: al lancio ci saranno anche Apex Legends e Halo?

Valve ha intenzione di portare l'intera libreria Steam sulla sua nuova piattaforma ibrida, Steam Deck. Tuttavia, la compagnia ha riscontrato alcuni problemi di compatibilità con i giochi che fanno utilizzo di anti-cheat supportati soltanto da Windows, tra cui Apex Legends, Halo: The Master Chief Collection e altri ancora.

Epic Games si è recentemente attivata per mettere una toppa al problema e riuscire a rendere Easy Anti-Cheat (sistema che la compagnia possiede dal 2018) compatibile con Linux e Mac OS, e di conseguenza con Steam Deck. Non solo, l'anti-cheat supporta da adesso anche Wine e Proton, il software che Valve utilizza per adattare i videogiochi nativi di Windows su Linux, e di fatto la base sulla quale regge l'intera infrastruttura di Steam Deck.

"A partire dall'ultima versione dell'SDK, gli sviluppatori possono attivare il supporto anti-cheat per Linux tramite Wine o Proton con pochi click nel portale per gli sviluppatori di Epic Online Services", leggiamo dall'aggiornamento pubblicato dalla compagnia di Fortnite.

Epic Games ha reso Easy Anti-Cheat gratuito dallo scorso anno, e questo potrebbe tradursi in una diffusione sempre più consistente della tecnologia in molti dei prossimi titoli multiplayer online. Tra i giochi che già sfruttano l'anti-cheat troviamo i succitati Apex Legends, Halo: The Master Chief Collection, Dead By Daylight, Black Desert Online, Fall Guys. Questi ed altri ancora dovrebbero ora poter girare su Steam Deck sin dal day one, ammesso che la presenza dell'anti-cheat fosse l'unica problematica che impediva la piena compatibilità con la nuova piattaforma Valve.

In attesa che le prime unità vengano distribuite agli acquirenti a fine 2021, un video leakato ha mostrato in video l'interfaccia utente di Steam Deck.