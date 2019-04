Easy Mode per Sekiro? Il gioco è stato creato per mettere alla prova i giocatori

In pochi l'avrebbero predetto, ma Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo action game di From Software, è riuscito a mettere alle strette anche i veterani della serie di Dark Souls e di Bloodborne.

Il fatto che il titolo non permetta di collaborare con altri giocatori online per abbattere i boss, o di sottomettere gli avversari grazie al livellamento esagerato delle statistiche (molto meno importanti in Sekiro rispetto ai Souls), ha indotto in tanti a chiedere una Easy Mode che potesse permettere a tutti di portare a termine le avventure del Lupo.

A quanto pare, non è questa un'eventualità che From Software sta prendendo in considerazione, stando a quanto traspare dalle recenti dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki, director di Sekiro e leader della software house nipponica. L'intento di Miyazaki è sempre stato quello di proporre un'esperienza fresca, che mettesse alla prova i giocatori e che permettesse loro di apprendere costantemente nel corso dell'avventura, perfezionando le proprie abilità. Una scelta autoriale che andrebbe dunque a cozzare con l'ipotetica introduzione di una difficoltà più permissiva.

In aggiunta, l'autore ha dichiarato che, rispetto al passato, From Software preferirà tempistiche lavorative più dilatate al fine di riuscire a realizzare dei prodotti che possano pienamente soddisfare gli appassionati fan della compagnia. Un processo, questo, che ha sostanzialmente avuto inizio con la pubblicazione del primo Dark Souls e che, in effetti, ha portato lo studio a proporre sul mercato dei prodotti sempre più convincenti.