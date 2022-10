Su eBay arrivano i giocattoli Mattel, da Barbie a Jurassic World passando per Harry Potter

Su eBay è disponibile una sezione che consente di accedere ad una selezione di giocattoli a marchio Mattel, che includono action figure, bambole ed accessori, ma anche giochi di società e prodotti legati al modellismo statico.

Come si può vedere direttamente nella pagina Mattel su eBay.

Sono presenti prodotti di alcuni dei franchise più famosi, tra cui Masters of the Universe, Barbie, Uno, Jurassic World ma anche Harry Potter e Toy Story. C'è anche un Tesla Cybertruck da costruire, ma è chiaro che in casi come questi i prezzi sono più elevati rispetto alle action figure classiche che arrivano a costare 16 Euro.

La scelta è vastissima e sicuramente questa sezione attirerà le attenzioni di grandi e piccini, che potranno accedere anche a prezzi molto convenienti rispetto a quelli di listino. Non mancano anche i peluche tradizionali, che rappresentano sempre una scelta giusta per un regalo.

Ovviamente, per tutti i dettagli sui tempi di spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.