eBay celebra gli europei di calcio: sconti su FIFA 21 e Football PES

Si avvicinano i campionati europei di calcio e eBay celebra l'occasione con una serie di sconti e offerte a tema anche nella categoria videogiochi e console dove troviamo in vendita FIFA 21 e eFootball PES a prezzo speciale.

Su eBay è in vendita FIFA 21 al prezzo più basso segnalato fino ad oggi, il gioco di calcio Electronic Arts costa 23.99 euro in versione PlayStation 4 con upgrade next-gen gratis alla versione PS5, senza costi aggiuntivi. La Champions Edition costa invece 49.90 euro mentre eFootball PES 2021 costa 14.90 euro, di seguito i link diretti alle offerte:

La Champions Edition di FIFA 21 include numerosi bonus rispetto all'edizione standard tra cui

5 pacchetti oro rari, Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT, un alento locale nella modalità Carriera, una giovane promessa locale con potenziale da campione, oggetto ambasciatore FUT in prestito per 3 partite FUT, divise FUT realizzate dagli artisti della colonna sonora e oggetti stadio, una versione certamente più completo per chiunque desideri giocare al massimo.

eFootball PES 2021 è invece l'unico gioco di calcio aggiornato per UEFA Euro 2020 con contenuti realizzati appositamente per la manifestazione calcistica europea, con licenza ufficiale UEFA.