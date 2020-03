eBay: codice sconto fino a 100 euro sull'acquisto di console e videogiochi

eBay presenta un nuovo codice che vi permetterà di ottenere uno sconto del 5% (fino ad un massimo di 100 euro) sull'acquisto di numerosi prodotti, offerta valida anche per la categoria Videogiochi e Console.

Utilizzando il codice PITMAR20 (tutto maiuscolo e senza spazio) per l'acquisto dei prodotti segnalati in questa pagina otterrete uno sconto del 5% sul totale, fino ad un massimo di 100 euro. L'offerta è valida da oggi e fino alle 23:59 del 31 marzo, per ottenerlo vi basterà inserire il codice coupon nel campo dedicato al momento del pagamento ed effettuare quest'ultimo con PayPal o carta di credito.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo PlayStation 4 PRO 1TB con Voucher Fortnite a 289.99 euro, Sekiro Shadows Die Twice a 39.90 euro, Need for Speed Heat a 39.99 euro, Nintendo Switch Lite Pokemon Edition a 205 euro, NBA 2K20 a 39.99 euro, Nintendo Switch Lite a 199 euro, FIFA 20 a 39.90 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 49.99 euro e tanti altri articoli che trovate su eBay Console e Videogiochi.

Il codice sconto eBay PITMAR20 è valido fino alle 23:59 del 31 marzo 2020, dunque potrete approfittare delle offerte per tutto il mese corrente, in attesa dei coupon del mese di aprile.