eBay festeggia i Pokémon con una settimana di offerte ed aste su carte imperdibili

Parallelamente alla Tech Week di eBay, il marketplace lancia oggi anche una settimana dedicata ai Pokémon, con offerte ed arte su carte inglesi e giapponesi.

È possibile accedere alle aste e le offerte direttamente attraverso la pagina dedicata su eBay: sono disponibili due sezioni:

Le aste , dove vengono proposte le occasioni per aggiudicarsi le migliori carte Pokémon

, dove vengono proposte le occasioni per aggiudicarsi le migliori carte Pokémon Le imperdibili, che permette di scegliere ed acquistare le carte ed i box più rari a prezzi ridotti

È chiaro che per le aste bisogna aspettare il termine e monitorare costantemente l'andamento tramite la pagina dell'account per fare in modo che la propria offerta non venga superata.

Nella sezione imperdibili trovano spazio carte ultrarare e box leggendari da collezione che arrivano a superare anche i 51mila Euro.

Proprio quest'oggi Poste Italiane ha annunciato la collaborazione con i Pokémon che propone tanti oggetti da collezione.