eBay è Main Digital Partner di Milan Games Week & Cartoomics 2022

Per il secondo anno consecutivo, eBay è Main Digital Partner di Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento in Italia dedicato al mondo del gaming e del fumetto, che per l’edizione di 2022 si preannuncia come la più grande di sempre.

Dal 25 al 27 novembre, Fiera Milano Rho si trasformerà in un punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi, eSports, digital entertainment, geek culture, cosplay e fumetti, che potranno trovare nei quattro padiglioni tantissimi ospiti e attività. Un momento importante per eBay, per incontrare e coinvolgere questa community in continua crescita e creare relazioni con i brand e gli operatori del settore.

Casa eBay (padiglione 12 stand G19) aprirà le porte ad appassionati e professionisti del settore per far scoprire una selezione di oggetti unici legati al gaming e al collezionismo, insieme a tante attività di intrattenimento dedicate ai visitatori, con ospiti d’eccezione, gamers e influencer. Lo spazio espositivo di Casa eBay prevede le seguenti aree tematiche:

Area gaming, dove giocare, divertirsi e testare con mano prodotti selezionati dai brand partner

Photo boot, dove i visitatori potranno farsi ritrarre ispirati dalle proprie passioni

Area collectibles, una vera e propria "vetrina fisica" dove saranno esposti alcuni oggetti unici e rari disponibili online, tra i quali carte Pokémon esclusive

Stanza dei giochi, da dove saranno realizzate stories e dirette per raccontare la tre giorni di fiera

Main stage, dove si alterneranno incontri, momenti di intrattenimento e ospiti: esperti del settore

Rivenditori eBay e talent come Cydonia, Kurolily, Sabaku no Maiku e i PlayerInside, pronti a incontrare i fan e a svelare qualche trucco da gamer professionisti

Martina Colandrea, B2C & Categories Director eBay in Italia, dichiara: "Partecipare per la seconda volta a questa importante manifestazione ci permette di mostrare l’anima game&fun di eBay. Gaming e

collectibles sono tra gli interessi più diffusi nella nostra Community: per questo siamo contenti di ritornare, per sostenere gli appassionati, incontrare i partner e presentare il posizionamento unico e originale di eBay come “marketplace delle passioni."