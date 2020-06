eBay sconti videogiochi e console: le offerte imperdibili della settimana

Continuano le offerte della serie Gli Imperdibili di eBay, anche questa settimana la piattaforma eCommerce offre tanti sconti con videogiochi e console in promozione a prezzo speciale, di seguito abbiamo raccolto alcune proposte interessanti da non sottovalutare.

Da segnalare ad esempio il gioco del momento (The Last Of Us Parte 2) venduto a 64.90 euro oppure l'interessante sconto sulla Seventy Edition di F1 2020 in preordine a 54.90 euro e ancora Nintendo Switch Lite a 189.90 euro (vari colori disponibili), eFootball PES 2020 a 24.90 euro e Death Stranding per PlayStation 4 a 29,90 euro. Di seguito le migliori offerte videogiochi su eBay.

eBay Sconti

Il pacchetto Xbox One S dedicato alla serie Gears costa 269.90 euro, cifra che vi permetterà di acquistare non solo la console ma anche tutti gli episodi della serie in versione digitale (compreso il recente Gears 5), include inoltre un mese di abbonamento a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.

Le offerte sono valide per un periodo di tempo limitato, idealmente per tutta la settimana tranne eccezioni non segnalate, in ogni caso sempre in base alle scorte disponibili dai singoli rivenditori.