eBay: il sito ideale per acquistare i videogiochi del passato

Se siete collezionisti di videogiochi del passato, sicuramente vi è capitato di trovare su eBay quel gioco che cercate da tanto tempo o che avete giocato quando eravate più giovani. Su eBay è possibile trovare (quasi) tutti i videogiochi e console degli anni che ricordiamo con tanto amore.

eBay, il più grande sito al mondo di aste e annunci, è anche un grande mercato di retrogames e console. Non siete più in possesso della console che quando eravate piccoli vi ha regalato infinite ore di divertimento? Su eBay la potrete trovare!

Ci sono tanti store su eBay dedicati a noi appassionati vi retrogames, tra i principali possiamo citarvi Retro Gaming Shop, con all'attivo più di 2.000 articoli venduti e quasi 700 annunci attivi, oppure Retrogame snc, con circa 1.400 followers e un catalogo infinito di articoli in vendita.

Cercate una vecchia PS1 o qualsiasi altra console di Sony? Su eBay sarà possibile acquistarla addirittura nuova, oppure in versione "boxed" con scatola originale o "loose", senza confezione originale. Ovviamente il prezzo cambierà in base alle condizioni dell'articolo che volete acquistare.

Siete appassionati Nintendo e cercate il primo Super Mario Bros uscito per Nintendo Nes nel lontano 1985 in Giappone o 1987 in Europa. Su eBay sarà facilissimo trovarlo ed acquistarlo, la versione "loose" quindi senza scatola e manuale, solo cartuccia, sarà acquistabile a pochi euro.

Su eBay sarà possibile acquistare anche da venditori privati, ed è spesso da loro che si riusciranno a scovare i migliori affari. Vi consigliamo di concludere le transazioni su eBay sempre con payPal, che vi offre una garanzia durante tutto il processo di acquisto, garantendovi anche la spedizione dell'articolo che decidete di acquistare.