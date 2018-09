eBay Super Week: sconti fino al 60% su Videogiochi, Smartphone e TV fino al primo ottobre

Al via la Super Week su eBay! A partire da oggi e fino al primo ottobre sarà possibile acquistate tantissimi prodotti nuovi con sconti fino al 60%, garanzia clienti eBay, spedizioni rapide e gratuite. Di seguito tutti i dettagli sulla eBay Super Week!

eBay Super Week

Durante la Super Week di eBay sarà possibile acquistare tanti prodotti delle principali categorie merceologiche, dall'elettronica di consumo (smartphone, tablet, PC, notebook, televisori) ai videogiochi, passando per abbigliamento, giardinaggio, sport, hobby, cucina... l'unico limite è la vostra fantasia!



Offerte Tech

Xiaomi Pocophone F1 6GB RAM 128GB Graphite Black - 304,99 euro

Huawei P20 Pro 4G 128 GB Black - 617 euro

Samsung UE55MU9000 TV Led 55" 4K Ultra HD Smart TV - 799 euro

Xiaomi Redmi 5 Plus 64 GB - 179 euro

Macchina caffè Piccolo Dolce Gusto con 32 capsule in omaggio - 42.98 euro

Notebook Apple Macbook Air 13.3 - 889.99 euro

Huawei P2 Lite 64 GB Black - 259 euro

Samsung Galaxy Note 9 N960FD Dual 6GB + 128GB Ocean Blue - 749 euro

Offerte Videogiochi

Particolarmente interessante la promozione relativa a Red Dead Redemption 2, che permetterà di preordine il nuovo attesissimo gioco Rockstar al prezzo di 49.99 euro. Sconti anche su Call of Duty Black Ops 4, Shadow of the Tomb Raider, GTA V e PES 2019. Di seguito altre offerte videogiochi della Super Week eBay:

Questi sono solamente alcuni dei prodotti che troverete in promozione durante la Super Week di eBay! Su tutti i prodotti in vetrina la spedizione veloce è gratuita, un bel risparmio soprattutto nel caso di acquisto di prodotti voluminosi come televisori di ampie dimensioni e grandi elettrodomestici (frigorifero, lavastoviglie, lavatrice)., continuate a seguirci perchè per tutta la settimana troverete su queste pagine nuovi prodotti in promozione!