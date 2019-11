Ebbene sì, c'è anche Hideo Kojima in Death Stranding

Non è raro per Hideo Kojima fare comparsate in un videogioco. Il brillante game designer giapponese si era, ad esempio, già inserito all'interno di Metal Gear Solid V ed in Peace Walker. A quanto pare però, ha voluto essere presente anche nell'ultima sua creatura, Death Stranding.

Si tratta di un piccolo Easter Egg che lo vede protagonista sotto forma di mostro, composto della sostanza nera che abbiamo imparato a conoscere all'interno del gioco. Per riuscire ad attivarlo bisogna avere molta pazienza però.

In pratica il buon vecchio Hideo può comparire come uno degli incubi di Sam Porter Bridges, per cui bisogna passare un po' di tempo nella sua stanza privata, interagire con gli oggetti, ed insomma perderci un po' di tempo.

Per fortuna, se non vi va di aspettare e tentare la fortuna, potete guardare la sua apparizione nel video che trovate in cima alla news. Non spaventatevi però!

Death Stranding ha diviso un po' la critica, com'era logico aspettarsi trattandosi di un videogame così controverso. Sta di fatto che però si è rivelato un successo: Death Stranding è la nuova IP con il miglior lancio in Giappone di questa generazione, per cui i numeri sembrano comunque aver dato ragione a Kojima Productions.

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Death Stranding. Se invece vi servisse aiuto nel gioco, sul nostro sito trovate anche la nostra guida per iniziare a giocare a Death Stranding.