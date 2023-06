Ebenezer and the Invisible World: un metroidvania nel mondo di A Christmas Carol

Scoperti tutti gli annunci dell'Xbox Games Showcase, la serata prosegue con i titoli ospiti del PC Gaming Show, tra i quali trova spazio anche l'interessante Ebenezer and the Invisible World.

Svelato con il trailer che trovate in apertura di news, il titolo si presenta come un metrodivania piuttosto insolito, ambientato nientemeno che nel mondo di A Christmas Carol, la celebre opera di Charles Dickens. In una Londra in clima natalizio, il giocatore dovrà indossare il cilindro di Join Ebenezer Scrooge e radunare attorno a sé un team di spettrali alleati. Supportato da una serie di fantasmi, il protagonista dovrà cercare di salvare la capitale britannica da una minaccia sovrannaturale.

In dirittura di arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Ebenezer and the Invisible World non dispone ancora di una data di uscita, ma i giocatori curiosi di saperne di più possono già averne un primo assaggio. In concomitanza con il reveal del gioco, gli sviluppatori di Orbit Studio hanno infatti reso disponibile su Steam una demo gratis del metroidvania. Di seguito, vi riportiamo il relativo link:

