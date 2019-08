Il debutto di Ninja su Mixer è un successo, superata la media di Twitch

L'abbandono di Twitch da parte di Ninja in favore di Mixer, piattaforma proprietaria Microsoft, ha scosso il mondo dell'intrattenimento videoludico. Non poteva essere altrimenti, dal momento che stiamo parlando del content creator più celebre degli ultimi anni.

Ancor prima di cominciare le trasmissioni il neonato canale poteva già contare su oltre 300.000 follower, pertanto c'era grande attesa per il debutto. Ninja ha deciso di cominciare la sua nuova avventura con uno streaming di oltre 6 ore in diretta dal Lollapalooza, ovviamente incentrato su Fortnite. Durante la trasmissione ha anche ospitato Bugha, che si è laureato campione del mondo in Solo durante la recente Fortnite World Cup mettendosi in tasca 3 milioni di dollari.

Ebbene, sono già arrivati i primi dati, e a quanto pare sono incredibilmente positivi. La diretta ha fatto registrare una media di 65 mila spettatori connessi in contemporanea (con un picco di oltre 95 mila), una valore decisamente superiore all'audience sulla quale il ventottenne del Michigan poteva contare su Twitch in tempi recenti, che si aggirava intorno ai 40 mila spettatori connessi contemporaneamente. Il fattore novità ha senz'altro giocato un ruolo fondamentale, pertanto sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose in futuro. In ogni caso, Ninja e Microsoft possono indubbiamente ritenersi più che soddisfatti. Il numero di follower del canale Mixer, intanto, è salito a 463 mila.