Classifiche delle console e dei giochi più venduti in Giappone nel 2017

ha pubblicato la classifica delle console e dei giochi, per la precisione nell'arco di tempo che va da 26 dicembre 2016 al al 31 dicembre 2017. Scopriamo insieme quali titoli e quali piattaforme occupano i primi posti.

Pokemon Ultrasole/Ultraluna si aggiudica la medaglia d'oro con oltre 2 milioni di copie vendute, seguono a ruota Splatoon 2 e Dragon Quest XI, entrambi con circa 1.7 milioni di copie vendute. Ecco la top 10 completa:

[3DS] Pokemon Ultrasole/Ultraluna– 2,003,607 [NSW] Splatoon 2 – 1,752,096 [3DS] Dragon Quest XI – 1,744,603 [3DS] Monster Hunter XX – 1,684,991 [PS4] Dragon Quest XI: Sugisarishi Toki o Motomete – 1,336,180 [NSW] Super Mario Odyssey – 1,324,280 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 1,103,744 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 688,044 [3DS] Pokemon Sole/Luna – 576,506 [3DS] Super Mario Maker – 423,073

Come potete notare, la Grande N domina incontrastata: Dragon Quest XI per PS4 è l'unico titolo per piattaforme non Nintendo presente in top 10.

Di seguito trovate invece la classifica hardware (vendite 2017/vendite totali):

Switch – 3,407,158 / 3,407,158 PlayStation 4 – 1,935,247 / 5,856,863 3DS – 1,827,131 / 23,738,544 PlayStation Vita – 396,207 / 5,643,626 Xbox One – 14,644 / 87,592

Anche qui è l'azienda di Kyoto ad avere la meglio sulla concorrenza, con quasi 3.5 milioni di Switch vendute. Playstation 4, in seconda posizione, si ferma invece a circa 1.9 milioni di pezzi.