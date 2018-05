In the Valley of Gods non cambierà dopo l'acquisizione di Campo Santo da parte di Valve

Campo Santo, il team responsabile di Firewatch, è stato recentemente acquistato da Valve: ma questa acquisizione come influirà sul prossimo gioco della software house, vale a dire In the Valley of Gods? Ce lo spiega Sean Vanaman, il co-fondatore dello studio.

"Per sviluppare il titolo stiamo ancora usando il motore di gioco Unity, e dopo essere stati acquistati usiamo sempre gli stessi tool di prima e lavoriamo sempre nello stesso identico modo" ci fa sapere Vanaman, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di IGN; dichiarazioni che fanno pensare come la compagnia guidata da Gabe Newell abbia dato carta bianca ai ragazzi di Campo Santo per sviluppare il loro prossimo gioco.

Non contento, il co-fondatore dichiara inoltre, scherzando: "L'unica cosa che sta limitando In the Valley of Gods sono le competenze di tutti gli idioti che lavorano in Campo Santo".

Vanaman ha inoltre parlato del processo che ha portato il suo studio ad essere acquistato da Valve: i vertici della compagnia erano molto contenti del lavoro svolto dagli sviluppatori con il loro nuovo titolo, chiedendo loro di pensare ad un futuro dentro alla compagnia. Un'opportunità sulla quale si è interrogato varie volte, chiedendosi se fosse la cosa giusta da fare per lui, per il gioco e soprattutto per i suoi dipendenti di Campo Santo, ma che alla fine ha accettato.

Vi ricordiamo inoltre che In the Valley of Gods uscirà anche su console, come già annunciato in precedenza.